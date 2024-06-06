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На месте убийства мужчины на западе Москвы нашли несколько гильз

На месте убийства москвича нашли не менее шести гильз

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Прокуратура г. Москвы

На месте убийства жителя Москвы обнаружили шесть гильз. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники прокуратуры.

До этого стало известно, что преступник вел свою жертву от дома до стройки и там выстрелил в него несколько раз из автоматического оружия.

Главное следственное управление СК РФ сообщило, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и незаконном обороте оружия. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, стрелок использовал, предварительно, АКС-74У «Ксюха», в результате чего был убит мужчина на улице Алексея Свиридова.

В МВД указали на то, что убийство могло быть заказным. После стрельбы в районе Фили-Давыдково ввели план «Перехват». Позже СМИ сообщили, что подозреваемого обнаружили.

Ранее появилось видео расстрела мужчины на западе Москвы.

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