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В Австралии запретили пропалестинские митинги

Полиция Австралии пригрозила участникам пропалестинских митингов обысками

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Roselle Chen/Reuters

Полиция Австралии пригрозила участникам пропалестинских митингов обысками, сами мероприятия запрещены, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности комиссара полиции Дэйва Хадсона.

Он заявил, что полиция получит расширенные полномочия на несколько ближайших дней.

«Они будут распространяться на любого человека, который посетит парк Гайд в воскресенье с намерением участвовать в митинге или протестовать. Такие граждане будут задержаны и подвергнуты обыску, даже если разумных оснований для таких действий [у полиции] не будет. Мы также потребуем предоставить удостоверения личности, и отказ будет считаться правонарушением», — заявил Хадсон.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его «пугает и вызывает отвращение» поддержка ХАМАС на улицах Берлина.

По словам Штайнмайера, любой, кто «аплодирует террору» не только унижает пострадавших, но также попирает человеческое достоинство и немецкую конституцию.

Ранее Шольц заявил, что антиизраильские митинги в Германии являются неприемлемыми.

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