Эксперты назвали Россию самобытным государством-цивилизацией

Множество ценностных и исторических оснований позволяют считать Россию самобытным государством-цивилизацией. Об этом в ходе состоявшегося на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Россия — государство-цивилизация» заявил модератор мероприятия политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Его цитирует пресс-служба ЭИСИ.

Цивилизационный подход возник в противовес линейно-универсалистским концепциям социального развития, господствовавшим на Западе. Они гласят, что цивилизация может быть только одна, и она указывает дорогу развития для всего человечества. Такое мнение высказал профессор кафедры государственной политики МГУ им. Ломоносова Вардан Багдасарян.

«Пора прекратить мыслить одномерно. Такое мышление — основа универсализма, а где универсализм — там неравенство. Идея универсального прогресса задавала однополярную систему мироустройства. Претензии на универсальность выводят на иерархию народов и культур. Цивилизационный подход — это альтернатива колониализму и неоколониализму, он дает иное понимание, он против глобализации», — заявил Багдасарян.

По словам политолога, доцента философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Бориса Межуева, важность осознания Западом, западной культурой и цивилизацией своей неуниверсальности описывал еще американский социолог Сэмюэль Хантингтон.

«Западные ценности наталкиваются на серьезные цивилизационные пределы во всех сферах, которые не могут перейдены. Хантингтон предупреждал, что если Запад не осознает свою неуниверсальность и будет навязывать всему миру свою систему ценностей, он может оказаться перед лицом сплочения всех цивилизационных центров против него», — отметил эксперт.

Российские исследования в большей степени основываются на подходе, когда государства не воюют, а взаимодействуют, подчеркнул политолог, профессор кафедры истории теории политики МГУ им. М.В. Ломоносова, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

По словам политолога Александра Рудакова, президент России Владимир Путин оперирует инструментарием цивилизационного подхода на протяжении более 10 лет. По мнению эксперта, концепция «синергии цивилизации», выдвинутая Путиным на Валдайском форуме — логичное продолжение этой линии.