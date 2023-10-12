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Россиянам перечислили причины возникновения кисты зуба

Нутрициолог Костомаха: киста зуба может появиться из-за невылеченного кариеса

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Киста зуба — заполненный гноем и серозной жидкостью пузырь, образовавшийся у корня зуба, — может возникнуть из-за невылеченного кариеса. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха.

Среди других причин появления недуга могут быть некачественно залеченные каналы зуба, тяжелое течение инфекционного заболевания любого органа, длительный гайморит и осложненное прорезывание зубов. Эксперт также отметила, что и сама киста может вызывать осложнения, в том числе, гайморит.

По словам Костомахи, кисту обязательно нужно лечить, потому что это гнойное, а значит, опасное новообразование, которое может переродиться в злокачественную опухоль, привести к потере зуба, вызвать гнойное воспаление челюсти и не только.

Стоматолог-хирург, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко до этого рассказал, что домашний уход за зубами не должен ограничиваться лишь чисткой. По его словам, необходимо использовать дополнительные средства гигиены, чтобы уход был максимально эффективным.

Ранее стоматолог рассказала, как часто нужно делать профессиональную чистку зубов.

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