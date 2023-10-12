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В Петербурге оштрафовали Невзорова за нарушение закона об иноагентах

Приморский суд Петербурга оштрафовал Невзорова за нарушение закона об иноагентах

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Wikipedia

Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов города.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении <…> в отношении Александра Невзорова», — уточнили в судебной инстанции.

Судья назначил Невзорову наказание — административный штраф в размере 40 тыс. рублей.

В протоколе сказано, что Невзоров в установленный законом срок — до 15 января 2023 года — не предоставил отчеты по предусмотренным формам в Министерство юстиции.

25 июля суд в Петербурге также назначил Невзорову штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие спецмаркировки об иноагентстве.

В апреле дело в отношении Невзорова за возбуждение ненависти отправили в суд. Прокуратура потребовала изъять у журналиста два земельных участка в Лисьем Носу в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга решил отомстить бывшей девушке и обвинил ее в поддержке иноагента Невзорова.

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