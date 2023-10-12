Отец принятой в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой пожаловался на жилищные условия

Семья поступившей в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой, состоящая из десяти человек, продолжает проживать в однокомнатной квартире. Об этом рассказал отец девочки Евгений Тепляков на YouTube-канале.

Многодетный отец назвал жилищные условия своей семьи из десяти человек чудовищными. В своем видео Тепляков обратился к властям с просьбой «не заворачивать» заявку семьи на постановку на жилищный учет как нуждающейся в улучшении условий.

«В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь. <…> Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей», — рассказал мужчина.

Ранее семья вундеркинда Алисы Тепляковой проиграла суд МГУ.