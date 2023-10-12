В Подмосковье свыше 25,5 млн рублей выплачено на покупку технических средств реабилитации

Подмосковные инвалиды, у которых в индивидуальных программах реабилитации прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, могут получить выплату на их приобретение, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Выплату оформили свыше 1,5 тысяч инвалидов, а размер выплаты варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей, но это зависит от стоимости изделия, которое необходимо конкретному человеку. Также оформление выплаты мы сделали максимально удобным - проактивным, инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется уже предзаполненное заявление на выплату, где просто нужно проверить свои данные, после чего деньги поступят на счет», - отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В Министерстве соцразвития региона добавили, что выплата назначается автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов. Важно, что в заключении, выданном бюро медико-социальной экспертизы, должны быть рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области.

Выплата предоставляется для приобретения таких изделий, как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и другие.