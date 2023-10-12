Косметолог рассказала, какие правила помогут замедлить процесс старения кожи

Правильный уход поможет замедлить процесс старения или обвисания кожи, рассказала Pravda.Ru дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова.

Кроме того, эксперт советует не пропускать этап очищения лица, так как кожа накапливает избытки клеток, что тормозит процессы обновления и омоложения. Она рекомендует использовать пилинги, ретинол, кислоты и энзимы. По словам косметолога, можно также провести процедуры, которые усилят выработку коллагена и гиалуроновой кислоты.

«Можно привести сравнение кажи с простыней. Представьте, что вы легли на ровную, поглаженную простыню, а утром она вся смятая. Так же и наша кожа: она подвержена таким же процессам. Когда мы используем все вышеперечисленные методы, мы фиксируем простыню, а не просто кладем ее. Вот и весь секрет. Ежедневная работа и планирование процедур дает ту самую желанную красоту и профилактику обвисания кожи», — заключила Серебрякова.

Британский диетолог Майкл Мосли до этого рассказал, что свежие овощи, квашенная капуста и йогурт могут замедлить старение и защитить от меланомы. По его словам, эти продукты богаты антиоксидантами, пребиотиками и пробиотиками, способствующими здоровью микробиома кишечника и кожи.

Ранее косметолог объяснила, почему нет смысла перебарщивать с уходовой косметикой.