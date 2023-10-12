«Никто не застрахован»: россиянам рассказали, по каким симптомам можно распознать артрит

Артрит, который характеризуется болью и припуханием в суставах, может появиться не только у пожилых, но и у молодых людей, поэтому от него «никто не застрахован». О том, какие симптомы помогут распознать недуг, «Москве 24» во Всемирный день борьбы с артритом рассказал руководитель отделения ревматологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава Подмосковья, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

«Основным симптомом является боль в суставах. Также <...> характерна так называемая утренняя скованность после сна. В таких случаях зачастую пациент не может даже нормально одеться, ему нужно специально расходиться, размяться, чтобы начать двигаться», — сказал врач.

По его словам, в случае появления таких симптомов важно обратиться за помощью к специалисту, который проведет обследование, а не заниматься самолечением и пить анальгетики или нестероидные противовоспалительные препараты.

«Это действительно помогает. Но, к сожалению, очень часто такое самолечение маскирует хроническую болезнь», — подчеркнул Каратеев.

Эксперт добавил, что остановить болезнь можно только после постановки точного диагноза и приема курса специфичных, а не общих лекарств.

Научный руководитель НИИ ревматологии им. Насоновой, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» академик РАН, профессор Евгений Насонов до этого рассказал «Газете.Ru», что самым передовым методом лечения артритов является использование моноклональных антител — генно-инженерных биологических препаратов.

Ранее были перечислены факторы, провоцирующие развитие артритов.