Депутат Госдумы рассказал о трудностях незрячих россиян

Незрячим россиянам стало сложнее передвигаться по улицам Москвы — вдоль тротуаров больше нет ограждений, служивших ориентиром. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин. Он отметил, что незрячим людям на помощь приходят современные технологии — многие горожане используют навигаторы.

«Стало сложнее передвигаться, потому что прежде вдоль тротуаров, где растут цветы, были специальные ограждения. Человек, который идет с тростью, легко мог ориентироваться по этим ограждениям. Сейчас, как правило, такого нет. В этом смысле передвигаться стало значительно сложнее. Не могу сказать однозначно, стало легче или сложнее. Во многих городах сейчас пытаются организовать доступную среду в виде специальных выпуклых дорожек, но они есть далеко не везде. И если говорить об аэропортах, то ориентируясь только на эти дорожки, до нужного места не дойдешь. Сейчас часть людей с нарушениями зрения, особенно молодых, приспособились двигаться по навигатору. Смартфон дает им некоторую информацию, чтобы можно было преодолевать проблемы, связанные с недостатками ориентиров в городской среде», — сказал он.

По мнению депутата, сложности с перемещением по городу у незрячих людей были всегда — во многих российских городах не хватает специальных светофоров. Он добавил, что прохожие могут значительно облегчить жизнь незрячим, если помогут им переходить через улицу.

«Людям с нарушениями зрения перемещаться всегда было сложно, в большинстве городов не достает специальных озвученных переходов. Те, кто хотел бы понять, насколько это сложно, могут попытаться завязать себе глаза и перейти через улицу. Я думаю, если человек с нормальным зрением видит на перекрестке стоящего человека с тростью, то он сильно облегчит ему жизнь, если поможет перейти через дорогу. В любом случае отсутствие зрения — это не подарок. Люди приспосабливаются передвигаться даже по московскому метро. Но это всегда связано с большими дополнительными затратами нервной энергии», — пояснил он.

12 октября отмечается Всемирный день зрения. Этот праздник ежегодно проходит во второй четверг октября по решению Всемирной организации здравоохранения с целью привлечь внимание к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей.

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