В Госдуме предложили увеличить пенсии неработающим россиянам

Группа парламентариев вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о дополнительной соцвыплате для неработающих пенсионеров. Об этом сообщил ТАСС лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

» <…> для поддержки граждан преклонного возраста <…> мы предлагаем ввести дополнительное пособие», — отметил Миронов.

Он уточнил, что речь идет о пенсионерах, чей доход не превышает двух размеров прожиточного минимума, установленного для пожилых людей в регионах.

По словам Миронова, надбавка составит нескольких тысяч рублей в месяц. Политик напомнил, что в Московской области региональный прожиточный минимум пенсионера сегодня составляет 14 858 рублей. В случае принятия закона пожилые люди в Подмосковье дополнительно получат 1485 — 2970 рублей в месяц.

11 октября россиянам рассказали, как запись в трудовой книжке может повлиять на размер пенсии. Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко пояснила, при каких условиях период работы могут не зачесть.

Ранее стало известно, как можно увеличить свою пенсию.