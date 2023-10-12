В Екатеринбурге пропала школьница и больше недели не выходит на связь

В Екатеринбурге уже больше недели пытаются найти 14-летную школьницу Дану Власову. Девочка пропала еще 4 октября, сообщили в поисковом отряде «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте».

В прикрепленной ориентировке отметили, что след подростка оборвался в Октябрьском районе Екатеринбурга.

Приметы пропавшей назвали такие: рост 155 см, телосложение — худощавое. У девочки зеленые глаза и темные волосы. В день пропажи на ней была черная куртка до пояса и черные брюки. На ногах были светлые кроссовки.

Розыском школьницы занимаются волонтеры, добровольцы и отдел полиции №7.

В конце сентября в Нижегородской области спасатели отыскали мальчика, который сбежал из дома. Выяснилось, что 13-летний мальчик ушел из дома в селе Белышево после ссоры с родителями. Он направился в лес и пробыл там до самого вечера, пока его не нашли спасатели.

Ребенок устроился на ночлег под деревом. Спасателям удалось заметить сбежавшего благодаря светоотражающим элементам на его куртке. Когда мальчика нашли, он замерз так сильно, что едва мог говорить.

Ранее в Хакасии нашли детей, которые пропали в тайге.