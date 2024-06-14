Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории Лиги 1

Россиянин Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории чемпионата Франции

close
100%
PSG

Голкипер сборной России Матвей Сафонов, перешедший в «Пари Сен-Жермен», стал самым дорогим вратарем в истории французской Лиги 1. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Источник приводит статистику переходов вратарей во французские клубы, из которой следует, что самая большая сумма была заплачена именно за Сафонова. «Краснодар», за который ранее выступал вратарь, получил от «ПСЖ» €20 млн. Второе место в этом списке получает Кейлор Навас — его трансфер в сезоне-2019/20 обошелся парижанам в €15 млн. Третье место — переход, который в том же сезоне был осуществлен в «Монако». Монегаски заплатили «Монпелье» за Бенжамена Леконта €13,5 млн.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее тренер Билялетдинов назвал переход Сафонова в «ПСЖ» показателем уровня российской школы вратарей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами