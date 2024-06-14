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Петербуржец выложил видео с неодетой 17-летней девушкой и стал фигурантом дела

В Петербурге мужчина выложил видео с несовершеннолетней и стал фигурантом дела

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Петербурге 33-летнего мужчину заподозрили в распространении сведений о частной жизни 17-летней девушки. Об этом в Telegram-канале сообщает СКР.

По информации ведомства, предварительно, петербуржец снял на видео несовершеннолетнюю знакомую в полураздетом виде. Затем мужчина опубликовал запись в интернете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия в средствах массовой информации группой лиц по предварительному сговору. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования инцидента.

До этого стало известно, что полиция проверит историю с распространением учительницей непристойных слухов о школьнице в Воронежской области. Семья подростка обвинила педагога в том, что та распространяет информацию, что несовершеннолетняя якобы ездит по Европе и оказывает услуги мужчинам за деньги, а в интернете есть специфический ролик с ее участием.

Ранее продавщица из Омска избила коллегу за то, что она распускала слухи.

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