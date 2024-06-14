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На Украине объяснили, почему Зеленский отказался от предложения Путина о мире

Политолог Бондаренко: Зеленский несамостоятелен и не может принять план Путина

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия самостоятельности не может поддержать мирные инициативы президента России Владимира Путина. Об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Всего у Зеленского есть две причины для отказа от предложения российского президента, отметил политолог.

«Первая — это психологические особенности Зеленского. Вторая причина — это несамостоятельность Зеленского и Украины в данной войне. Мы не можем сами решать за себя вопрос нашего будущего», — сказал он.

14 июня Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Позже Путин заявил, что если Украина и Запад откажутся от российского предложения мира, то новые условия мирных переговоров будут другими.

Ранее в НАТО отреагировали на предложение Путина о мире.

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