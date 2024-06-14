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Путин призвал «не почивать на лаврах»

Путин: России нельзя почивать на лаврах, нужно сохранять темпы развития

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Иван Секретарев/РИА Новости

Россия стремительно развивается, но не время «почивать на лаврах». Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев», передает ТАСС.

Он напомнил, что Всемирный банк поставил Россию на четвертое место в мире по экономике и стране удалось обогнать Японию, но главное теперь не терять темпа.

«А то если мы будем почивать на лаврах — там все начнет меняться», — сказал Путин.

«Все быстро развивается — и та же Япония может начать подниматься <...> у них огромные преимущества», — отметил глава государства. Он также добавил, что России стоит поучиться у Японии объемам роботизации производства.

На прошлой неделе, в ходе ПМЭФ, Путин заявил, что доходы россиян должны расти быстрее экономики страны. Кроме того, президент сообщил, что Россия, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, сохраняет статус одного из ключевых участников мировой торговли.

Ранее Путин заявил о гонке за укрепление суверенитета в мире.

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