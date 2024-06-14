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Тренер рассказал о шансах Сафонова играть в «ПСЖ»

Тренер Билялетдинов: Сафонов получит в «ПСЖ» шансы играть

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PSG

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы перешедшего за €20 млн во французский «ПСЖ» из «Краснодара» основного голкипера национальной сборной Матвея Сафонова получить игровую практику в новом сезоне.

«Три вратаря – это оптимально. Не все и не всегда бывают в великолепной форме. Между вратарями есть всегда разница в игре на выходах и других нюансах. Понятно, что кто-то будет базовым номером один. Это определится в процессе конкуренции. Но дальше может пойти по-разному. Иногда под отдельного соперника нужно выбрать вратаря определенного плана, передернуть и поставить нового. Бывает, что кто-то неудачно сыграл и ему надо дать передохнуть и собраться психологически, тогда играть будет другой. Два вратаря – маловато, а вот три – в самый раз. Считаю, что Матвей получит шансы играть», — уверен Билялетдинов.

Сафонов будет конкурировать в Париже с основным голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и перспективным испанцем Арнау Тенасом, воспитанником «Барселоны». При этом «ПСЖ» уже объявил вратарям, что не будет делить их до начала подготовки к сезону на основного и запасных, дав шанс каждому выиграть конкуренцию.

Ранее тренер Билялетдинов назвал переход Сафонова в «ПСЖ» показателем уровня российской школы вратарей.

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