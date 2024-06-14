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Названы составы команд на матч открытия Евро — 2024

Германия и Шотландия объявили составы на матч открытия Евро — 2024

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IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan/IMAGO/Eibner

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Шотландии на матч открытия чемпионата Европы по футболу — 2024. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Йонатан Та, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Тони Кроос, Джамал Мусиала, Флориан Вриц, Максимилиан Миттельштадт, Илкай Гюндоган, Роберт Андрих.

Шотландия: Ангус Ганн, Энтони Ралстон, Райан Портеус, Джек Хендри, Киран Тирни, Эндрю Робертсон, Джон Макгинн, Скотт Мактоминей, Каллум Макгрегор, Райан Кристи, Че Адамс.

В матче открытия финальной части Евро-2024 сборная Германии примет в Мюнхене на «Альянц-Арене» национальную сборную Шотландии. Игра состоится в пятницу, 14 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени. Соперников рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Кроме этих команд, в группе А выступят также сборные Швейцарии и Венгрии. В плей-офф гарантированно выходят два первых места каждой группы, а также четыре лучших из шести сборных, которые займут в своих квартетах третьи места. Сборная Германии трижды выигрывала чемпионат Европы, последний раз сделав это в 1996 году.

Ранее экс-игрок Булыкин заявил, что в Германии все ждут успеха на домашнем чемпионате Европы.

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