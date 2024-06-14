В Курской области из-за обстрела погиб мирный житель

В Курской области из-за обстрела ВСУ погиб житель города Суджи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале и.о. губернатора региона Алексей Смирнов.

«Подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким», — рассказал чиновник.

До этого стало известно о раненых жителях Курской области после обстрелов ВСУ.

По его информации, украинские военные отстреляли город Суджа, села Гончаровка и Заолешенка. Всего зафиксировали десять прилетов.

В результате атак пострадали два местных жителя. Им оказывают помощь медики.

Также Смирнов отметил, что на одной из улиц Суджи один снаряд попал в жилой дом и повредил летнюю кухню. На месте происшествий работают спасатели и пожарные.

В ночь на 14 июня cилы ПВО уничтожили пять дронов над Курской областью и отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории региона.

Ранее обломки сбитых дронов ВСУ повредили объекты в Курске.