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Булыкин оценил шансы сборной Германии на чемпионате Европы

Булыкин: в Германии все надеются на домашний чемпионат

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Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, во время своей игровой карьеры выступавший в том числе за немецкий «Байер», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах сборной Германии на стартующем чемпионате Европы.

«От Германии всегда многого ждут. Правда, последние турниры она очень плохо проводила. Поэтому все надеются на этот домашний чемпионат, где стены и поле и болельщики должны помочь. Состав, в принципе, неплохой, и «Байер» в сезоне гремел, и многие футболисты других команд, поэтому думаю, что немцы должны хорошо выступить на домашнем чемпионате», — считает Булыкин.

В матче открытия финальной части Евро-2024 сборная Германии примет в Мюнхене на «Альянц-Арене» национальную сборную Шотландии. Кроме них, в группе А выступят так же команды Швейцарии и Венгрии. В плей-офф гарантированно выходят два первых места каждой группы, а также четыре лучших из шести сборных, которые займут в своих квартетах третьи места. Сборная Германии трижды выигрывала чемпионат Европы, последний раз сделав это в 1996 году.

Ранее суперкомпьютер предсказал победу Франции на Евро-2024.

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