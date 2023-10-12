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Число жертв атаки БПЛА под Белгородом достигло трех, найдено тело ребенка

Гладков сообщил о гибели ребенка при падении БПЛА на жилой дом под Белгородом

После нападения украинского беспилотника в Белгородской области оперативным службам удалось извлечь тело третьей жертвы налета. Это был ребенок, его достали из-под завалов разрушенного дома. Об этом информировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится: «Это было тяжелое утро для всех нас. Ночью в результате падения беспилотного летательного аппарата на окраине Белгорода были разрушены два жилых дома, несколько жилых домов и автомобилей получили повреждения от взрыва. Однако самое главное — три человека погибли, среди них маленький ребенок».

Минобороны РФ сообщило, что 11 октября около 23:50 мск была пресечена попытка атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

Дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, добавили в ведомстве.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков дрона произошло возгорание частного жилого дома.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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