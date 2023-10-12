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Два человека погибли при падении обломков беспилотника на жилой дом под Белгородом

Гладков сообщил, что под Белгородом после атаки БПЛА найдены тела двух погибших

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Два человека погибли при падении обломков беспилотника на жилой дом в Белгородской области. Тела извлекли из-под завалов — жертвами стали мужчина и женщина. Губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что под завалами разрушенного дома в Белгороде может находиться ребенок.

Спасательная операция продолжается. По словам губернатора, ее приоритетная задача — узнать, есть ли ребенок под завалами.

Также стало известно о состоянии других мужчины и женщины, которые пострадали в результате инцидента. Мужчина в коме, а женщина — в тяжелом состоянии. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Гладков также сообщил, что один жилой дом полностью разрушен, а два других повреждены. Также повреждены три автомобиля.

Минобороны РФ сообщило, что 11 октября около 23:50 мск была пресечена попытка атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

Дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, добавили в ведомстве.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков дрона произошло возгорание частного жилого дома.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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