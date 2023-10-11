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Подросток ранил ножом брата-близнеца в Ленобласти

«78.ru»: в Ленобласти ссора братьев-близнецов закончилась поножовщиной

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Shutterstock

В Ленинградской области ссора двух 11-летних братьев близнецов закончилась ножевым ранением. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 10 октября, двое несовершеннолетних братьев поссорились, в ходе конфликта, один из подростков взял на кухне нож и ударил им своего брата по лицу, после чего лег спать.

Мать близнецов обнаружила сына, женщина пыталась самостоятельно остановить кровь, но не справилась и вызвала скорую помощь. У мальчика диагностирована резаная рана щеки.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, известно, что оба мальчика страдают расстройством психики — у них диагностировано слабоумие.

Ранее мужчина напал с ножом на посетителя сочинского кафе.

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