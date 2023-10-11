Украинский военный заявил о начале решающей битвы за Авдеевку

Военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе Авдеевки в ДНР Егор Фирсов заявил в эфире телеканала «Киев 24», что началась решающая битва за этот населенный пункт, передает РИА Новости.

«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», — сказал он.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что ситуация в Авдеевке изменилась за последние дни. Он добавил, что российские силы продвигаются в Авдеевке с двух сторон, образуя «своеобразный мешок». По словам главы ДНР, уже уничтожено большое количество опорных пунктов ВСУ, а также склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе.

Минобороны России в своей ежедневной сводке сообщало, что российские военные на Донецком направлении смогли улучшить свое положение по переднему краю в районе Авдеевки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.