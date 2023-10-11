Политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта

Отсутствие выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Палестине — одна из причин военных действий на Ближнем Востоке, которые сейчас происходят, считает политолог Максим Григорьев, его тезисы опубликованы на экспертном портале дебатов и мнений Publico.ru.

«На мой взгляд, обозначенный президентом Путиным подход по реализации решений Совбеза ООН о создании независимого суверенного Палестинского государства абсолютно верен. Безусловно, нужно выполнять те резолюции Совета Безопасности, которые были приняты», — заявил эксперт.

По его мнению, отсутствие выполнения резолюций в полном масштабе — одна из причин обострившегося конфликта.

«Приведет ли уже на этом уровне конфликта полное выполнение этого решения к устранению причин конфликта, не уверен. Конечно, степень взаимной ненависти израильтян и палестинцев очень велика», — добавил Григорьев.

При этом политолог подчеркнул, что Палестина как государство не объявляла войны Израилю.

«Речь идет об атаке ХАМАС, а ХАМАС — все-таки негосударственная военная структура, это нужно учитывать», — указал эксперт.