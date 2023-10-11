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Россиянин, подозреваемый в насилии над дочерью, порезал себя в полиции

В Ачинске мужчина порезал себя в полиции из-за подозрений в насилии над дочерью

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Shutterstock

В Красноярском крае выясняются обстоятельства травмирования мужчины в отделе полиции, жителя Ачинска, подозреваемого в насилии над собственной дочерью, госпитализировали с ранением шеи. Об этос сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел днем 9 октября в полицейском участке Ачинска, инспектор по делам несовершеннолетних пригласила на беседу местного жителя, которого заподозрили в насилии над несовершеннолетней дочерью. В кабинете сотрудницы ПДН также присутствовала 17-летняя девочка- заявительница и ее мать.

В ходе опроса семьи 43-летний мужчина вышел в туалет, где осколком от защитного стекла своего телефона изрезал себе шею.

Первую помощь мужчине оказали на месте, он госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мужчину обвинили в изнасиловании двух девочек-подростков в Волгоградской области.

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