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Собянин сообщил о восстановлении движения на Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро возобновлено

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро полностью восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, в настоящее время составы двигаются в соответствии с графиком. При этом перед возобновлением работы по указанной ветке метро прошли два поезда без пассажиров, чтобы убедиться в исправности оборудования.

«Вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку», — добавил Собянин.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда. Согласно последней информации, в результате аварии травмы получили пять человек. Среди них оказался машинист одного из составов, которого зажало в кабине.

Позже в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что столкновение произошло из-за ошибки машиниста поезда без пассажиров. Как уточнили в ведомстве, сотрудник метрополитена принял неверное решение и вручную отключил систему АРС (автоматическая система регулирования скорости).

В результате аварии руководству метрополитена пришлось временно закрыть станции «Печатники», «Волжская» и «Кожуховская». В свою очередь, Собянин заявил об удовлетворительном состоянии пострадавших.

Ранее спасатели извлекли машиниста из искореженной кабины поезда на станции метро «Печатники».

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