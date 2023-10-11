Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский учитель пригрозил родителям полицией за невыполнение домашнего задания

В Смоленске родителям школьников пригрозили полицией из-за домашнего задания

close
100%
Freepik

В Смоленске родителям школьников пригрозили полицией за невыполнение домашнего задания. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости Смоленск».

По данным Telegram-канала, учитель одной из смоленских школ пригрозил родителям полицией, если их дети не начнут выполнять домашнее задание.

«Уважаемые родители, будьте готовы, что я буду писать письма в полицию, что домашние задания не делаются. Пусть Вам разъясняют Ваши прямые обязанности», — написал педагог.

Родители отправили скриншот переписки с учителем в Telegram-канал и поинтересовались, сталкивался ли кто-то с подобными сообщениями от педагогов. Выложивший сообщение сотрудника учебного заведения родитель заявил, что такое предупреждение вызвало у него смех.

Ранее во Владикавказе школьник не выучил уроки и оказался на границе с Грузией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий