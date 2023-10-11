Российский учитель пригрозил родителям полицией за невыполнение домашнего задания

В Смоленске родителям школьников пригрозили полицией за невыполнение домашнего задания. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости Смоленск».

По данным Telegram-канала, учитель одной из смоленских школ пригрозил родителям полицией, если их дети не начнут выполнять домашнее задание.

«Уважаемые родители, будьте готовы, что я буду писать письма в полицию, что домашние задания не делаются. Пусть Вам разъясняют Ваши прямые обязанности», — написал педагог.

Родители отправили скриншот переписки с учителем в Telegram-канал и поинтересовались, сталкивался ли кто-то с подобными сообщениями от педагогов. Выложивший сообщение сотрудника учебного заведения родитель заявил, что такое предупреждение вызвало у него смех.

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