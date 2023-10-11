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Спасатели начали резать вагоны столкнувшихся в метро Москвы поездов

МЧС: на станции метро «Печатники» в Москве начались аварийно-спасательные работы

Сотрудники МЧС РФ приступили к аварийно-спасательным работам на станции московского метро «Печатники», где ранее столкнулись два поезда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По имеющейся информации, в настоящее время специалисты при помощи болгарок и специальных пил разрезают поврежденные вагоны. Позже составы отбуксируют в депо столичного метрополитена.

В заявлении указано, что всего в работе принимают участие 134 сотрудника МЧС. Также к операции были привлечена 41 единица техники, уточнили в ведомстве.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» в Москве столкнулись два поезда. В результате, согласно последним данным, травмы получили пять человек. В их числе машинист одного из составов, который оказался зажат в кабине и не смог выбраться самостоятельно.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность поезда. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, помимо этого рассматривается версия ошибки машиниста.

В результате столкновения составов несколько станций на Люблинско-Дмитровской линии московского метро были временно закрыты. Речь идет о станциях «Волжская», «Печатники» и «Кожуховская». При этом в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что на поверхности в районе станции «Печатники» сохраняется рабочее движение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о состоянии пострадавших при столкновении поездов в метро.

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