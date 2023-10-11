РЭО назвал эффективный механизм финансирования проектов в сфере обращения ТКО

На сегодняшний день единственным действенным механизмом финансирования проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) являются льготные займы. Об этом гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил накануне на полях Российского экологического форума (РЭФ), передает телеканал «360».

Буцаев подчеркнул, что льготные займи остались единственным эффективным инструментом на фоне растущей ключевой ставки и санкционного давления.

«Еще большой шаг сделан в сторону расширения поддержки из средств расширенной ответственности производителей (РОП), — добавил он. — Теперь на субсидирование могут рассчитывать не только проекты в сфере ТКО, но и экономики замкнутого цикла».

По словам гендиректора РЭО, о готовности направлять в отрасль инвестиции заявили все финансовые институты.

Ставка льготного финансирования составляет 5,8−7,8%, заем предоставляется на срок 12 лет, до 95% от стоимости проекта, добавил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

Напомним, в июне на полях Петербургского экономического форума РЭО заключил соглашение со Сбером о стратегическом сотрудничестве в сфере обращения с ТКО. В частности, оно предусматривает совместное участие в финансировании проектов в области обращения с ТКО.

Ранее сообщалось, что РЭО разработал электронные схемы обращения с ТКО для 17 регионов.