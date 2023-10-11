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Названа предварительная причина столкновения поездов в метро Москвы

112: причиной столкновения поездов в метро Москвы мог стать отказ тормозов

Предварительная причина столкновения поездов в московском метро — отказ тормозов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным информационного ресурса, один из поездов был перегоночным.

До этого Департамент транспорта Москвы сообщил, что два поезда столкнулись на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

Как передавал Telegram-канал Mash, в результате столкновения, по предварительным данным, пострадали два человека: машинист и пассажирка.

Ранее сообщалось, что около станции метро в центре Москвы неизвестный ограбил девушку, изнасиловал и выбил ей зуб.

Сообщалось также, что на Большой Семеновской улице в Москве столкнулись два автомобиля. В результате ДТП опрокинулась на крышу машина такси. Авария произошла в районе станции метро «Семеновская».

Ранее в Москве увеличили интервалы движения поездов в метро из-за упавшего на пути человека.

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