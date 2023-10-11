Врач объяснил, к каким опасным для здоровья последствиям может привести храп

Храп может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ, который несет опасность для здоровья человека. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, у людей с таким синдромом во время сна происходят временные остановки дыхания, продолжительность которых варьируется от нескольких секунд до минуты.

«Если мы не дышим долгое время во сне, у нас критически падает уровень кислорода. Мозг получает сигнал, что человек задыхается и будит его. <...> При апноэ повышается риск инфаркта и инсульта. У человека сон становится рваным, он не высыпается, начинает дополнительно набирать вес, у него подскакивает давление и сахар», — отметил Хухрев.

Исследователи из Европейского респираторного общества установили, что лечение обструктивного апноэ во сне помогает бороться и с другими недугами, в том числе уменьшить кашель, ночную изжогу и хрипы. Для этого авторы изучали метод лечения недуга с помощью аппарата, который работает путем продувки воздуха через лицевую маску в течение всей ночи, чтобы предотвратить закупорку дыхательных путей.

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