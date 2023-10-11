Россиянин выстрелил в подростков, ранил женщину и забаррикадировался в квартире

Агрессивный подмосковный рецидивист дважды за день напал на людей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Первый инцидент произошел, когда 32-летний мужчина возвращался со своей возлюбленной домой. По версии правоохранителей, по пути он встретил подростков, поведение которых ему понравилось. В результате рецидивист несколько раз выстрелил в воздух и землю. Школьники ушли и вызвали полицейских.

Тем временем мужчина разозлился на партнершу и порезал ей лицо. После этого он заперся в съемной квартире.

Правоохранители оперативно прибыли на место и нашли в жилье рецидивиста пистолет, который ему не принадлежит. У женщины серьезных травм не диагностировали.

Известно, что мужчина ранее привлекался к ответственности за производство наркотиков и грабеж.

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