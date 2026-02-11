Размер шрифта
Посол Украины в НАТО недовольна числом стран, закупающих оружие для ВСУ

Посол Украины в НАТО Гетьманчук: оружие для ВСУ должны закупать больше стран
Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что список стран, которые финансируют закупку оружия для ВСУ в рамках программы PURL (Список приоритетных потребностей Украины), должен расшириться. Об этом сообщает «Европейская правда».

По ее словам, тот факт, что не все страны НАТО присоединяются к инициативе, становится проблемой. Однако она заметила, что Киеву удалось сократить число стран, которые не участвуют в поставках оружия.

«Были страны, которые еще до декабря категорически говорили, что PURL и они – это что-то несовместимое. Не буду их называть, но впоследствии их позиция менялась», – сказала Гетьманчук.

До этого посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURL. Он также заверил, что что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

Ранее в Раде отказались отдавать территории ради завершения конфликта с Россией.
 
