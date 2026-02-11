Спецслужбам Великобритании было известно о связях брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Такое предположение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что брата короля лишили всех титулов, в том числе титула принца, и «выкинули на помойку истории» за пару месяцев до публикации «файлов Эпштейна».

«Значит, они (британские спецслужбы — прим. ред.) знали, что публикация будет. Я думаю, что они знали, что она будет, буквально чуть ли не официально по своим линиям между США и Британией», — заявила Захарова.

Она обратила внимание на то, что спецслужбы королевства постепенно отстраняли Эндрю от политического истеблишмента. Захарова задалась вопросом, почему службы не придали гласности то, что знали, или хотя бы не приняли те решения, которые действительно помогли бы Британии «сохранить лицо».

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек и упоминаются имена известных личностей, в том числе экс-принца Эндрю.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее король Карл III пообещал помочь полиции в расследовании связей его брата Эндрю с Эпштейном.