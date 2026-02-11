Размер шрифта
Радионова заявила, что в произвольной программе у Гуменника все получится

Радионова: в произвольной программе у Гуменника все получится
Amanda Perobelli/Reuters

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова заявила, что действующий чемпион России Петр Гуменник чисто исполнит произвольную программу на Олимпиаде 2026 года, передает РИА Новости.

«Выступление вышло достойным, хотя понятно, что не все получилось. Но это Олимпиада, очень ответственные выступления, тем более нас давно не было на международных турнирах. В произвольной программе у Пети все получится, мы будем его очень поддерживать и ждать чистого проката», — сказала Радионова.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Петр Гуменник рассказал, как к российским спортсменам относятся на Олимпиаде в Милане.
 
