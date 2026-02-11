Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию

Fox News: Трамп начал давить на Россию через ее союзников, чтобы склонить к миру
Kevin Lamarque/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа избрала новую тактику по воздействию на Россию с целью заключения мирного соглашения за счет давления на союзников Москвы, а также логистику и цепочки поставок. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на экспертов.

По мнению опрошенных экспертов, Россия сталкивается с давлением из-за того, что ряд ее стран-союзниц пострадали «от мощи американской армии и как следствие, оставили Россию с меньшими потоками доходов и ресурсов».

Так, Морган Мерфи, занимавший должность старшего советника спецпосланника президента по Украине, сообщил, что Трамп уже «убрал Венесуэлу с шахматной доски», а теперь пытается сделать то же самое с Ираном.

«Это должно изменить расчеты Путина», — заявил Мерфи.

В то же время американский генерал в отставке Брюс Карлсон заявил, что Трамп давит на Россию через посредников, чтобы склонить ее к миру на Украине.

До этого министр финансов Скотт Бессент заявил, что у Соединенных Штатов заготовлен «крупнейший» пакет санкций против России, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании на Украине. По его словам, Вашингтон может продолжить давить на Москву через новые рестрикции, в том числе против теневого флота России.

Ранее военблогер заявил, что терпение Москвы об урегулировании в «духе Анкориджа» на пределе.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!