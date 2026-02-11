Стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию

Fox News: Трамп начал давить на Россию через ее союзников, чтобы склонить к миру

Администрация президента США Дональда Трампа избрала новую тактику по воздействию на Россию с целью заключения мирного соглашения за счет давления на союзников Москвы, а также логистику и цепочки поставок. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на экспертов.

По мнению опрошенных экспертов, Россия сталкивается с давлением из-за того, что ряд ее стран-союзниц пострадали «от мощи американской армии и как следствие, оставили Россию с меньшими потоками доходов и ресурсов».

Так, Морган Мерфи, занимавший должность старшего советника спецпосланника президента по Украине, сообщил, что Трамп уже «убрал Венесуэлу с шахматной доски», а теперь пытается сделать то же самое с Ираном.

«Это должно изменить расчеты Путина», — заявил Мерфи.

В то же время американский генерал в отставке Брюс Карлсон заявил, что Трамп давит на Россию через посредников, чтобы склонить ее к миру на Украине.

До этого министр финансов Скотт Бессент заявил, что у Соединенных Штатов заготовлен «крупнейший» пакет санкций против России, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании на Украине. По его словам, Вашингтон может продолжить давить на Москву через новые рестрикции, в том числе против теневого флота России.

Ранее военблогер заявил, что терпение Москвы об урегулировании в «духе Анкориджа» на пределе.