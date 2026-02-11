Лавров заявил, что Украина хочет разместить контингент и ракеты НАТО в случае перемирия

Украина в случае перемирия с Россией рассчитывает разместить на своей территории контингент и дальнобойные ракеты европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Эмпатия Манучи», которое опубликовано на сайте МИД.

«Киевский режим говорит, что пока они остановятся, пусть, мол, европейцы «подвозят» свои контингенты на их территорию, размещают дальнобойные ракеты, чтобы они могли доставать до российских городов. И тогда, дескать, будет объявлено перемирие. Ему «подпевают» и финны, и британцы, и немцы», — сказал Лавров.

По его словам, когда Украина говорит о гарантиях безопасности, то имеет в виду гарантии безопасности не с участием России, а против нее.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала список требований к России в рамках урегулирования украинского конфликта. По ее словам, согласие европейцев необходимо для любой сделки, а условия следует выдвигать Москве, а не Киеву.

Ранее в МИД Литвы заявили об использовании Россией зимы как оружия против украинцев.