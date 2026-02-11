В небе над Татарстаном сбили два вражеских дрона

Средства ПВО за ночь сбили над Татарстаном два беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23:00 до 7:00 уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Республики Татарстан. Об этом сообщил в пресс-службе Минобороны России.

В Казани с 05:41 действует режим угрозы БПЛА, по всему региону объявлен режим беспилотной опасности. В связи с возможной атакой беспилотников в казанских школах временно отменили занятия.

Позднее в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские военнослужащие уничтожили еще три дрона в небе над Республикой Татарстан в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени.

Всего в ночь на среду, 11 февраля, средства ПВО перехватили 108 украинских беспилотников в 13 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. По данным российского оборонного ведомства, наибольшее количество дронов перехватили в Волгоградской области (49) и в Ростовской области (29).

Ранее Хинштейн рассказал об ударах по Курской области за минувшие сутки.