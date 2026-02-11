Размер шрифта
«Радиостанция Судного дня» передала два слова за четыре минуты

«Радио Судного дня» вышло в эфир со словами «Раболовный» и «Акрокен»
Борис Приходько/РИА Новости

УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир и передала сразу два закодированных сообщения с разницей в четыре минуты.
Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Согласно опубликованным данным, первое сообщение прозвучало 11 февраля в 09:05 мск с неизвестным словом «Акрокен». Через четыре минуты, в 09:09 мск, станция передала второе сообщение: «Рыболовный».

Предыдущий выход в эфир состоялся 9 февраля — тогда прозвучало слово «Нищенка». Ранее, 5 февраля, УВБ-76 также передала двойное сообщение: сначала в эфире прозвучало слово «Вьюнопень», затем — «Судьбина».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, работающая с 1970-х годов. Обычно в эфире звучит непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего ее называют «Жужжалкой». По одной из версий, станция может быть частью системы связи, созданной в СССР в период холодной войны.

Ранее были названы самые активные дни «Радиостанции судного дня» в 2025 году.
 
