В Госдуме подтвердили «очень значительный» рост тарифов ЖКХ

Депутат Аксененко: во многих регионах тарифы ЖКХ выросли очень значительно
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Во многих регионах России тарифы ЖКХ выросли очень значительно, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Так он подтвердил массовые жалобы россиян на рост тарифов ЖКХ в 2026 году.
 
«Действительно, во многих регионах платежки «подросли» очень значительно. Более того, разница есть не только между регионами, но даже внутри регионов. Связано это и со степенью изношенности инфраструктуры, и с региональными особенностями. Но важно, что люди платят больше, и им объяснения не очень помогают. Наша задача – сделать так, чтобы цены на ЖКУ не становились чем-то неподъемным. Для этого во-первых сейчас проводятся проверки, организованные ФАС по многочисленным обращениям депутатов Госдумы. В рассмотрении сейчас законопроект, дающий антимонопольной службе возможность самостоятельно проводить проверки обоснованности повышения тарифов», — отметил Аксененко.

По его словам, дело в том, что сейчас за этот рост отвечают регионы, и очень важно, чтобы не было перегибов.
 
Аксененко добавил, что со своей стороны он уже неоднократно вносил предложение о том, что нужно организовать полный аудит системы ЖКХ и перевод всех предприятий сферы под госконтроль. Депутат выразил надежду, что сейчас эти инициативы будут поддержаны.

«На площадке комитета по ЖКХ мы их обсуждаем и дорабатываем», — заключил парламентарий.

Россияне начали массово жаловаться на резкий рост коммунальных платежей в 2026 году, сообщили СМИ. В Красноярске, по словам жителей, суммы в квитанциях выросли примерно с 4,5 тыс. рублей в 2025 году до 7,5 тыс. в 2026-м, сильнее всего прибавили начисления за ЖКУ. В Калининградской области обращения поступают из Балтийска, Калининграда и Гурьевского района: в Храброво за квартиру 42 кв. м за январь выставили 6300 рублей против 3700 в декабре. Одна женщина получила счет на 126 тыс. рублей за свет. В Архангельской области жители сообщают о платежках на 15–18 тыс. рублей: за отопление в квартирах 60–70 кв. м начисляют 6–8 тыс., сверху добавляются содержание и ремонт, люди требуют прозрачности расчетов. В Приморье во Владивостоке жалуются на 10–12 тыс. рублей за отопление при площади 52–58 кв. м. В Тульской области недовольны и ростом цен на электричество, и тем, что для домов с электроплитами первый диапазон потребления сократили с 3900 до 1200 кВт, из-за чего жители негазифицированных поселков вынуждены доказывать отсутствие газа документами.

Ранее ЛДПР обратилась в прокуратуру после роста тарифов ЖКХ.
 
