Раскрыты симптомы и способы лечения социофобии

Поставить диагноз «социальная фобия» может только врач-психотерапевт. Однако перед походом к специалисту можно самостоятельно определить уровень социальной тревожности, чтобы понять, есть ли повод обращаться за помощью. Для этого можно воспользоваться специальными опросниками или обратить внимание на характерные симптомы, выяснила Общественная Служба Новостей.

Социофобия относится к тревожным расстройствам, она связана с иррациональным страхом человека перед обществом, переживаниями о том, что о нем подумают другие.

Людям, чувствующим тревожность при коммуникации с обществом, рекомендуется пройти опросник Либовица. Также стоит обратить внимание на физиологические симптомы. Среди них – повышенное потоотделение, тошнота, учащение пульса и повышение давления, дрожь в руках, панические атаки, бледность или покраснение.

К поведенческим симптомам относят раздражительность, беспричинную тревогу, неловкость, ночные кошмары, обидчивость и другие.

Определить методы лечения может только психотерапевт. К ним относятся психотерапия, медикаментозная поддержка. Наиболее эффективными считаются когнитивно-поведенческая и групповая терапия, также могут помочь техники релаксации, физические нагрузки.

Напомним, нейропсихологи также считают, что стать причиной появления социофобии может чрезмерная любовь к сериалам – их постоянный просмотр провоцирует сериаломанию и зависимость.

Различные фобии, по мнению врачей, появляются из-за древнего механизма защиты, который помогал предкам людей выжить.