В Афганистане опять произошли два сильных землетрясения

В Афганистане были зафиксированы землетрясения магнитудой 6,4 и 5,0. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первое землетрясение имело эпицентр в 34 км к северо-западу от города Герат, где проживает около 272 тыс. человек. Очаг находился на глубине 10 км. На данный момент нет информации о пострадавших и жертвах.

Некоторое время спустя сейсмологи сообщили о еще одном землетрясении магнитудой 5,0 на западе Афганистана. Эпицентр этого землетрясения находился в 28 км к северо-западу от Герата, а очаг залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших нет.

Накануне на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным EMSC, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от Герата. Пострадали 2440 человек, 2445 человек числятся в списке жертв. Официальный представитель министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик заявил, что Кабул обратился к международному сообществу с просьбой о помощи в ликвидации последствий и помощи пострадавшим после землетрясения в провинции Герат.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.