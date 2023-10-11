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Лондонский аэропорт временно закрылся

Лондонский аэропорт отложил все рейсы из-за пожара на автостоянке

По информации газеты Telegraph, представитель аэропорта Лутон в Лондоне сообщил, что все рейсы в данный момент приостановлены из-за крупного пожара, возникшего на автостоянке во вторник вечером. Экстренные службы активно борются с огнем в терминале автомобильной стоянки 2. Доступ к аэропорту также ограничен.

Аэропорт объявил, что рейсы будут отложены до полудня 11 октября. Их возобновление запланировано на 14:00 мск. На странице аэропорта в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовано сообщение о приостановке всех рейсов до 12:00 дня 11 октября.

Пожар на автостоянке привел к частичному разрушению строительных конструкций. Один гражданский и шестеро пожарных пострадали от дыма, как сообщают сотрудники скорой помощи. По данным Telegraph, пожар начался на верхнем этаже многоэтажной автостоянки аэропорта, после этого очевидцы слышали многочисленные взрывы. Также сработали сигнализации автомобилей.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.

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