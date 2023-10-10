Рыбак поймал гигантского карпа весом 114 кг

Житель Великобритании во время рыбалки в Таиланде поймал на двухметровую удочку огромного карпа. Об этом сообщает The Sun.

36-летний мужчина рыбачил на озере вместе с отцом и другом, во время очередной поклевки Келвин Марстон почувствовал, что не может вытянуть из воды улов. На крючок ему попался гигантский карп, на кадрах ролика, который сняли местные жители, огромного карпа едва смогли поднять четверо взрослых мужчин.

«Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера», — рассказал рыбак.

Гигантского обитателя озера отпустили обратно в водоем, как отметил владелец акватории, карпа уже вылавливали четыре года назад, за это время он стал тяжелее на девять килограммов, его вес составил 114 кг.

Сиамский зеркальный карп или гигантский усач является самым крупным представителем семейства карповых. Длина некоторых экземпляров может достигать двух метров, а вес — 100-120 кг, этот вид рыб обитает в реках и озерах Юго-Восточной Азии, в частности, в Таиланде (реки Маклонг, Меклонг), Лаосе, Камбодже и Южном Вьетнаме.

Ранее в США мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами.