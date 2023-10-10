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В Госдуме призвали повысить зарплату учителям до средней по России

Депутат Смолин: учителя должны зарабатывать не меньше, чем в среднем по стране

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У российских учителей ежемесячная зарплата должна быть не ниже, чем в среднем по России, считает первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В противном случае педагоги уйдут из профессии и детей будет некому учить, заявил он в разговоре с НСН.

«Вопрос о зарплате учителей я регулярно задаю правительству России. Хочу напомнить, что, по данным ВШЭ, порядка 80% учителей получают зарплату менее 40 тысяч рублей в месяц, при этом 40% учителей вынуждены экономить на всем, кроме еды», — подчеркнул депутат. По его мнению, гарантировать учителям зарплату не ниже средней следует при работе на одну ставку.

Для примера Смолин привел Омск, где при работе на две ставки учителя, по данным депутата, зарабатывают 35 тыс. рублей и по 10 тыс. рублей за два классных руководства. В то же время средняя по региону зарплата составляет 50 тыс. рублей в месяц.

«Учитель, работая за двоих, не получает того, что он должен получать, работая за одного», — подчеркнул депутат. По его словам, в осеннюю сессию депутаты рассмотрят законопроект, по которому учителя по указу президента должны получать зарплату не ниже средней по региону.

«А мы добавляем еще, что не ниже средней по стране, чтобы уменьшить неравенство в оплате труда, работая на одну ставку», — добавил Смолин.

Напомним, сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о повышении зарплаты учителям до 2,5 минимальных размеров оплаты труда. Профсоюз работников образования, комментируя эту новость, усомнился в такой перспективе.

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