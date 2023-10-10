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В Харькове на Украине скрыли изображение с маршалом Жуковым

В Харькове на Украине скрыли под утеплителем мурал с изображением маршала Жукова

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Мурал с изображением советского маршала Георгия Жукова на стене жилого дома в Харькове на Украине скрыли под теплоизоляционным материалом. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, власти Харькова серьезно относятся к декоммунизации, и к ней необходимо идти шаг за шагом, поскольку этого хочет общество.

Терехов добавил, что депутаты практически на каждых сессиях принимают решения по переименованию улиц города, названия которых связаны с Россией или СССР.

Мурал — это масштабное изображение, нанесенное на стену здания или сооружения.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

В начале октября сообщалось, что жители Одессы проголосовали за сохранение названия площади русского писателя Льва Толстого, получившего мировую известность благодаря таким произведениям как «Война и мир» и «Анна Каренина».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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