Московские медики пришили мальчику палец, оторванный качелей

В Москве 12-летнего мальчика госпитализировали после того, как он покатался на аттракционе. Об этом сообщает Минздрав региона.

По словам родителей, инцидент произошел, когда ребенок сидел на качелях. Палец попал в роликовый механизм.

В больнице медики диагностировали отрыв мягких тканей верхушки ногтевой фаланги.

«Для восстановления микроциркуляции в конечности пациенту провели первичную обработку раны с адаптацией мягкотканного комплекса лейкопластырными швами», — сообщается в публикации.

Спустя три дня после этого хирурги провели пластическую операцию. В результате после всех манипуляций медики смогли сохранить мальчику палец, которым теперь пациент может двигать несмотря на пережитую травму.

Ранее в Подмосковье школьника госпитализировали с оторванным во время драки пальцем.