В России состоялась премьера сериала про хакеров

На платформе Wink состоялась премьера первых трех серий о приключениях российских хакеров «Короче, план такой», сообщается в Telegram-канале ИРИ.

«Я давно мечтал снять приключенческий блокбастер, в котором будет масштабная история, много трюков, путешествий и событий, связанных с героями, в которых влюбится зритель. В нашем сериале много экшена, интриг и, самое главное, невероятной атмосферы, которая сопровождала все наши съемки. Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит», — сказал режиссер-постановщик Марк Горобец.

По словам генерального директора видеосервиса Wink Антона Володькина, для Wink как части большого цифрового провайдера «Ростелекома» логично представлять проекты про разные стороны digital.

«Включая истории о хакерах, с которыми компания профессионально борется, защищая IT-системы наших клиентов от взлома. И уж тем более, если это яркий, драйвовый и с юмором сериал с большим количеством звезд», — добавил он.

Отмечается, что проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета.

Ранее премьера сериала состоялась в московском кинотеатре «Октябрь».