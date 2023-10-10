МККК раскритиковал введенные против сектора Газа ограничения

Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор заявила РИА Новости, что жесткие ограничения, которые были введены против сектора Газа, изолируют эту территорию от остального мира и удушают ее экономику, кроме того, из-за этого весь сектор здравоохранения страдает от энергетического кризиса.

Она отметила, что раздробленность территории все больше делает сложной нормальную жизнь палестинцев.

«В Газе жесткие ограничения на передвижение людей и товаров, усугубляемые внутренними палестинскими спорами, изолируют сектор Газа от остального мира», — сказала Сатор.

По мнению пресс-секретаря МККК, нынешний энергетический кризис в Газе влияет на самые важные услуги, такие как доступ к безопасной питьевой воде и очистке сточных вод.

До этого стало известно, что израильская армия взяла под контроль населенные пункты, которые находятся на границе с сектором Газа.

7 октября ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявил о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».